Владелец медцентра в Москве скупал аптеки для нелегальной продажи психотропов

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Обвиняемый в незаконном обороте сильнодействующих веществ предприниматель Ваган Саркисян скупал московские аптеки, чтобы организовать нелегальную торговлю психотропными препаратами "Лирика" и "Ксанакс".
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