Российские войска удерживают контроль над Суджей в Курской области

В Курской области сохраняется напряженная ситуация на фоне конфликта между Россией и Украиной. По словам доверенного лица врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, город Суджа находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), несмотря на то, что в нем действуют мобильные группы украинских боевиков.