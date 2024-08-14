Российские войска удерживают контроль над Суджей в Курской области

В Курской области сохраняется напряженная ситуация на фоне конфликта между Россией и Украиной. По словам доверенного лица врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, город Суджа находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), несмотря на то, что в нем действуют мобильные группы украинских боевиков.
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