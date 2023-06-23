Перспективный российский самолет МС-21 впервые совершил рейс во время испытаний

МС-21 / © Пресс-служба аэропорта Внуково Сейчас в рамках совместной пилотной эксплуатации МС-21 производитель лайнера корпорация «Иркут» и авиакомпания «Россия» набираются опыта полетов на типовых маршрутах и отрабатывают операционные процедуры.