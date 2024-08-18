NYT: Трамп в случае победы может привлекать военных для подавления беспорядков

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы на выборах в ноябре может при необходимости использовать военную силу внутри страны для подавления беспорядков.
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