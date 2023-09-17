Военное обозрение

3 536 подписчиков

Немецкое издание: Большинство украинцев не желает умирать за «свободную и демократичную» Украину

Немецкое издание: Большинство украинцев не желает умирать за «свободную и демократичную» Украину

Контрнаступление украинской армии провалилось, она понесла огромные потери и была вынуждена перейти к обороне, вместо того, чтобы "освобождать" свои территории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх