БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Побег из Могадишо, операция «Восточный выход»

Побег из Могадишо, операция «Восточный выход»

Вертолетоносец «Гуам» Зимой 1990 в Аравийском море было неспокойно. Продолжалось развертывание многонациональных сил в зоне Персидского залива, дабы наказать местного злодея – Саддама Хусейна, который решил, что ему разрешили присоединить братский кувейтский народ.

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