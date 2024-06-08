Побег из Могадишо, операция «Восточный выход»

Вертолетоносец «Гуам» Зимой 1990 в Аравийском море было неспокойно. Продолжалось развертывание многонациональных сил в зоне Персидского залива, дабы наказать местного злодея – Саддама Хусейна, который решил, что ему разрешили присоединить братский кувейтский народ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии