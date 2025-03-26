Программный ход: курсанты вузов ВМФ начали изучать беспилотники

В программу вузов ВМФ включили курс по применению беспилотников. Курсанты изучат устройство и функционирование дронов различных типов и уничтожение с их помощью вражеских БПЛА, безэкипажных катеров и диверсантов.
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