«Я еще замужняя», — Алсу впервые открыто о своем отношении к изменам Абрамова

Алсу недавно попала в волну обсуждений после запуска бракоразводного процесса с Абрамовым, а все потому что адвокат Добровинский намекнул на ее новую личную жизнь, из-за которой она категорически не хочет возвращаться в старые отношения и не желает даже попробовать сохранить брак с Яном Абрамовым.