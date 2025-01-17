Пожары в Лос-Анджелесе впервые остановили работу Лаборатории реактивного движения NASA

Комната управления Deep Space Network в Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, осталась пустовать после эвакуации сотрудников учреждения / © Nola Taylor Redd Хотя научный центр не пострадал, чрезвычайная ситуация серьезно нарушила процессы, связанные с обработкой данных, которые получает Сеть больших радиоантенн Deep Space Network (DSN).
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