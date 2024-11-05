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  • Vova Гарин
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    Если коротко, то этот "тварищь" уже давно нам никто- проститутка. История аналогична украинской.Стали известны це...

Десятков: на станции «Народное Ополчение» началось устройство помещений

Десятков: на станции «Народное Ополчение» началось устройство помещений

Строительные работы по обустройству внутренних помещений южного вестибюля и платформенной части станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии метро начались, сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков.

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