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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Важно остановить". В борьбу с золотодобытчиками Солонешенского района вступил депутат ГД

"Важно остановить". В борьбу с золотодобытчиками Солонешенского района вступил депутат ГД

Георгий Арапов обсудил с жителями района возможность введения моратория в Алтайском крае на добычу золота Депутат Госдумы Георгий Арапов посетил Солонешенский район / Фото: партия "Новые люди" Депутат Госдумы от фракции "Новые люди", зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов посетил Алтайский край.

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