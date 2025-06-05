"Важно остановить". В борьбу с золотодобытчиками Солонешенского района вступил депутат ГД

Георгий Арапов обсудил с жителями района возможность введения моратория в Алтайском крае на добычу золота Депутат Госдумы Георгий Арапов посетил Солонешенский район / Фото: партия "Новые люди" Депутат Госдумы от фракции "Новые люди", зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов посетил Алтайский край.