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Новые смартфоны Oppo Find X10 уже тестируют с iPhone 17 Pro

Новые смартфоны Oppo Find X10 уже тестируют с iPhone 17 Pro

Oppo меняет дизайн будущего смартфона: вместо круглого блока камер компания якобы готовит более привычное премиальное оформление в стиле iPhone ProСмартфоны серии Oppo Find X10 уже проходят тестирование вместе с iPhone 17 Pro.

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