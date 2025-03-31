Контроль за деятельностью организаторов квестов предложили ужесточить

Участники круглого стола, посвященного деятельности организаторов квестов, который прошел в Совфеде в марте, предложили МЧС рассмотреть возможность предоставления контрольно-надзорным органам права на внеплановые проверки в этой сфере.
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