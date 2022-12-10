«Не только мне, а всей России обидно, что нас нет на чемпионатах мира». 17-летний форвард СКА Демидов о санкциях ИИХФ

Форвард системы СКА Иван Демидов высказался об отстранении России от чемпионатов мира. – В отличие от поколения игроков 2004 года рождения во главе с Матвеем Мичковым и Иваном Мирошниченко у вас из-за санкций не так много шансов сыграть на юниорском чемпионате мира.