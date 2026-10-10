Экс-футболист Кавазашвили: украинцы обыграли бы Россию в футбол

Экс-вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что сборная Украины обыграла бы Россию в футбол, передает Sport24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Потребление алког...
- M Делегация РФ прил...
- АА Защитник "Локомот...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым