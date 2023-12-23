Тайна гибели Чапаева: что на самом деле случилось с легендарным комдивом

Чапай — один из любимых героев советских мальчишек. Всенародная известность к Василию Ивановичу пришла уже после смерти, благодаря роману Фурманова, служившего комиссаром в дивизии Чапаева, и фильму братьев Васильевых.
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