Почему самая жестокая схватка за СССР еще впереди? Кто и почему стремится отменить Советский Союз? В чем уникальность СССР и почему его до сих пор ненавидят? За 70 лет своего существования Советский Союз добился таких результатов, каких в XX веке добились только США.
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