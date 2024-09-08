Подпольщик Лебедев: по складу ГСМ рядом с аэропортом Полтавы нанесен удар

В пригороде Полтавы вечером 7 сентября был нанесен удар по военному объекту — вероятно, по складу горюче-смазочных материалов, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
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