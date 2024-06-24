Хуситы сообщили об атаке на два судна в Красном море и Индийском океане

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали два коммерческих судна – танкер Stolt Sequoia в Индийском океане и балкер Transworld Navigator в Красном море, заявил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.