В Латвии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

В Латвии задержали гражданина России по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сборе информации, не подлежащей разглашению, и ее передаче иностранной разведке.
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