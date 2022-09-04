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Die Welt: Германия может столкнуться с антиправительственными протестами, как и Чехия

Die Welt: Германия может столкнуться с антиправительственными протестами, как и Чехия

Немецкая газета Die Welt допустила, что Германию ждут такие же митинги, которые накануне можно было наблюдать в Чехии, где граждане обвинили правительство в отсутствии поддержки населения на фоне удорожания энергоресурсов и растущей инфляции.

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