Копейчанку отправили в колонию-поселение после отравления ее маленькой дочери медпрепаратами

Жительница Копейска получила срок за гибель двухлетней дочери. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Копейский городской суд признал 30-летнюю местную жительницу виновной в причинении смерти по неосторожности.
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