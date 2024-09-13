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Царьград

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При атаке Курской области ВСУ использовали снаряд с газом

При атаке Курской области ВСУ использовали снаряд с газом

Местные заметили странный пар после взрыва. Потом появился запах, который люди не смогли распознать.Жители сёл Глушковского района (Курская область) рассказали, что ВСУ использовали при атаках снаряды с неизвестным газом.

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