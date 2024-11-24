В Барнауле на площади 6 тыс. квадратов горит склад с автомобильной резиной

В Барнауле Алтайского края произошёл серьёзный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «В Барнауле на 6 000 квадратах горит склад с автомобильной резиной и ёмкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей», — говорится в сообщении ведомства.
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