В Ленобласти с начала года заключили уже более 400 браков

Преобладают две возрастные категории молодоженов: от 20 до 25 лет и от 40 до 49 лет В Ленинградской области в январе зарегистрировано 417 браков, сообщает «ЛенТВ24» со ссылкой на региональное Управление ЗАГС.
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