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Мы соседи по планете

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На съемочной площадке, как создаются самые невероятные спецэффекты в кино

На съемочной площадке, как создаются самые невероятные спецэффекты в кино

В современном кинематографе без спецэффектов никуда. Мы представляем вам фантастические примеры наложения спецэффектов из последних популярных фильмов: от зеленого экрана до CGI (изображения, сгенерированные при помощи трехмерной компьютерной графики) — в общем, все ухищрения, которые используют для создания ваших любимых фильмов.

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