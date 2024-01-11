На съемочной площадке, как создаются самые невероятные спецэффекты в кино

В современном кинематографе без спецэффектов никуда. Мы представляем вам фантастические примеры наложения спецэффектов из последних популярных фильмов: от зеленого экрана до CGI (изображения, сгенерированные при помощи трехмерной компьютерной графики) — в общем, все ухищрения, которые используют для создания ваших любимых фильмов.