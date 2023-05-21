SHAMAN ответил на высказывание Андрея Губина в свой адрес

Популярный российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прежде неоднократно заявлял, что не намерен комментировать высказывания других артистов в своей адрес, однако сделал исключение и ответил на критику Андрея Губина в эфире телепрограммы «Ты не поверишь».
Популярные статьи
- Башар Асад не стал слушать речь Зеленского на саммите Лиги арабских государств
- «Наши генералы брызгаются дорогущими духами и наслаждаются жизнью, а внизу все голые и босые». Пригожин снова взбунтовался
- «Надо у олигархов всё отобрать, иначе мы пожалеем»- неожиданная реакция Госдумы на предложение Бастрыкина о национализации
Свежие комментарии