SHAMAN ответил на высказывание Андрея Губина в свой адрес

Популярный российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прежде неоднократно заявлял, что не намерен комментировать высказывания других артистов в своей адрес, однако сделал исключение и ответил на критику Андрея Губина в эфире телепрограммы «Ты не поверишь».