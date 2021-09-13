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Минфин РФ и ЦБ РФ представили стратегию развития финрынка до 2030 года

Минфин РФ и ЦБ РФ представили стратегию развития финрынка до 2030 года

Минфин РФ и ЦБ РФ представили стратегию развития финрынка до 2030 года. Это первый документ стратегического планирования, подготовленный ведомство и регулятором в тесном партнерстве с федеральными органами власти, бизнесом и научным сообществом.

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