В аэропорту Парижа приземлились первые эвакуационные самолёты из африканского государства Нигер. Напомним, что правительство Франции объявило об эвакуации своих граждан из Нигера после того, как там к власти пришли военные, обвинившие президента Базума в коррупции и защите интересов Запада.
Популярные статьи
- Двукратная олимпийская чемпионка Исинбаева исключена из состава центрального штаба Народного фронта
- Президент Мексики: Наша делегация не поедет в Саудовскую Аравию на саммит по Украине, если на нём не будет России
- Ночью дроны «Герань» ударили по аэродрому в Староконстантинове в момент попытки украинских военных устранить последствия дневного ракетного удара
Свежие комментарии