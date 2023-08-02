Военное обозрение

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В Париж прибыли первые группы эвакуированных из Нигера французов

В Париж прибыли первые группы эвакуированных из Нигера французов

В аэропорту Парижа приземлились первые эвакуационные самолёты из африканского государства Нигер. Напомним, что правительство Франции объявило об эвакуации своих граждан из Нигера после того, как там к власти пришли военные, обвинившие президента Базума в коррупции и защите интересов Запада.

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