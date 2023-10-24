Лолита Милявская разозлилась на Андрея Разина, проклинающего российских артистов

Эпатажная и всегда прямолинейная Лолита Милявская публично обматерила продюсера Андрея Разина и отстояла честь всех артистов, кому он ранее пожелал смерти за участие в концерте в честь 50-летия покойного Юры Шатунова.
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