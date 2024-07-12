В Россию привезли самый выносливый кроссовер Lexus

Когда дело доходило до создания линейки кроссоверов и внедорожников, Lexus не жалел ни сил, ни средств, чтобы не только соответствовать стандартам головной марки Toyota, но и превосходить ее во многих отношениях.
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