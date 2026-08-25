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Самолет главы ЦРУ вылетел из Москвы

Самолет главы ЦРУ вылетел из Москвы

Andrew Harnik/AP Flightradar24: самолет главы ЦРУ вылетел из аэропорта Внуково Михаил Миронов Самолет ВВС США, на котором в Москву прилетел глава «Центрального разведывательного управления) ЦРУ Джон Рэтклифф, вылетел из Внуково.

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