Российские военные ночью нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине, связанным с ВСУ. Атаке подверглись предприятия ВПК, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, логистические центры, энергетическая инфраструктура и порты.
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