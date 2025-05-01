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Зеленский без ответа: Лула да Силва игнорирует приглашения на встречи

Зеленский без ответа: Лула да Силва игнорирует приглашения на встречи

Владимир Зеленский почти два года пытался договориться о встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, отправляя ему письма.

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Комментарии
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Влад Владимиров
А что  данный дебильный клоун кому то что то дельное может предложить?  Его же все хотелки там тысячу раз им на разных форумах уже давным давно были озвучены... И суть у них только одна: ХАЛЯВА...Он с этой идеей давно же стал тупить... У полудурка этого одни амбиции, т.к. паяцы к логическим мышлениям там не приучены...😁
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