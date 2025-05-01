Зеленский без ответа: Лула да Силва игнорирует приглашения на встречи

Влад Владимиров

А что данный дебильный клоун кому то что то дельное может предложить? Его же все хотелки там тысячу раз им на разных форумах уже давным давно были озвучены... И суть у них только одна: ХАЛЯВА...Он с этой идеей давно же стал тупить... У полудурка этого одни амбиции, т.к. паяцы к логическим мышлениям там не приучены...😁