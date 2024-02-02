Нет сил сдерживаться — тянет на соленое и сладкое: врач объяснила, с чем это связано

Иногда человек начинает внезапно сильно хотеть чего-то сладкого или соленого. Это происходит не просто так — часто связано с нарушениями в организме, говорит врач-диетолог и нутрициолог Татьяна Жаровская.
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