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5koleso.ru

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Старт продаж обновленной Lada Niva Legend: известны цены и комплектации

Одним из главных новшеств стал 1,8-литровый мотор, который прежде получила Lada Niva Travel. В этом двигателе используется тот же блок цилиндров и коленчатый вал, что у агрегата 1.

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