Теперь официально: компании «Омск сайдинг инвест» передают в концессию территорию «Зеленого острова».
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Теперь официально: компании «Омск сайдинг инвест» передают в концессию территорию «Зеленого острова».