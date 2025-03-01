Всем придется это принять: определены точные сроки начала денежной реформы, которая затмит 90-е годы Ольга БезродняяРоссийская Федерация стоит на пороге значительной денежной реформы, которая по своим масштабам может сравниться с экономическими преобразованиями 90-х.