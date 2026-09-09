Дед Мендельсона

В семье будущего композитора Феликса Мендельсона ( да-да, того самого, который написал «Свадебный марш») из поколение в поколение пересказывали предание, что его дед, в свое время также очень знаменитый еврейский философ Мозес (Моисей) Мендельсон, — с юных лет красотой не отличался.