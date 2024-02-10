Бульдог для битья

В этой статье я не буду подробно освещать военно-политическую активность британцев на Украине. Не буду мусолить всякого рода конспирологию про их ведущую роль в строительстве базы под Очаковом и про то, что их специалисты тренируют украинских морпехов.
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