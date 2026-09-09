42-летний брянец задержан с крупной партией наркотиков

Полицейские изъяли у 42-летнего жителя Брянска два пакета с 65 граммами наркосодержащего растения, мужчина пояснил, что наркотики предназначались для личного потребления.
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