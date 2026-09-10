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Царьград

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Мощный пожар вспыхнул в районе Гостомеля под Киевом после прилётов

Мощный пожар вспыхнул в районе Гостомеля под Киевом после прилётов

В Киевской области после прилёта вспыхнул масштабный пожар.Очевидцы сообщают о взрывах в Гостомеле, указывающих на поражение военного объекта.

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