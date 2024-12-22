Биолог рассказала о пользе и вреде всего запеченного на горячее на Новый год

На новогоднем столе горячие блюда из мяса и рыбы играют ключевую роль. Они могут быть не только вкусными, но и полезными, но многое зависит от способа приготовления, вида мяса и порции, рассказала «Известиям» и.
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