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Замглавы Минобороны РФ Фомин: СВО продолжится до полного достижения ее целей

Замглавы Минобороны РФ Фомин: СВО продолжится до полного достижения ее целей

Специальная военная операция (СВО) продолжится до полного достижения ее целей. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил заместитель руководителя министерства обороны Российской Федерации Александр Фомин.

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