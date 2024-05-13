Заговорил о раке яичек: Карл III сообщил об ухудшении самочувствия

Онкобольной король Великобритании Карл III рассказал о своем самочувствии. Монарх после начавшегося курса химиотерапии потерял вкус, сообщила газета Daily Mail после его визита в Музей военной авиации в Гэмпшире.
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