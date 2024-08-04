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Парламентская газета

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Разговоры кредиторов и должников запишут

Разговоры кредиторов и должников запишут

Вступают в силу нормы закона от 4 августа 2023 года № 467-ФЗ, регулирующие требования к кредитным или микрофинансовым организациям, которые общаются с должниками по электронной почте, на портале «Госуслуг» и с помощью автоматизированного электронного агента — программного обеспечения для отправки голосовых сообщений.

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