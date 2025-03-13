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Закон, порядок, государство

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Сотрудники ПДН Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону провели профилактические мероприятия с несовершеннолетними

В рамках реализации мероприятий, направленных на профилактику преступлений среди несовершеннолетних, сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних территориальных отделов полиции Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону посетили общеобразовательные учреждения на территории донской столицы.

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