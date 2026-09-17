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Проклятие девичьей фамилии: названа оргинальная причина раннего распада американских семей

Проклятие девичьей фамилии: названа оргинальная причина раннего распада американских семей

Соцсети взбудоражила новость: в парах, где женщина после свадьбы оставляет девичью фамилию, вероятность развода якобы повышается почти до 50% .

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