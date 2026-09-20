Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

19 подписчиков

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад по информации об обращении за медицинской помощью группы юных спортсменов в Иркутской области

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад по информации об обращении за медицинской помощью группы юных спортсменов в Иркутской области

В публичном пространстве сообщалось, что в Иркутской области несколько несовершеннолетних спортсменов, прибывших из города Новосибирска для участия в соревнованиях, обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым