В центральный аппарат СК России будет представлен доклад по информации об обращении за медицинской помощью группы юных спортсменов в Иркутской области

В публичном пространстве сообщалось, что в Иркутской области несколько несовершеннолетних спортсменов, прибывших из города Новосибирска для участия в соревнованиях, обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции.
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