Молдавская ГРЭС прекратила поставки электроэнергии на правый берег Днестра и перешла на уголь 

Расположенная в Приднестровском регионе Молдавская ГРЭС с учетом прекращения подачи природного газа и завершения контракта с компанией Energocom прекратила поставки электроэнергии на правый берег Днестра и была переведена на резервное топливо - на уголь.
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